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Мирошник: Зеленский готов избавляться от оппонентов любыми способами

Мирошник: Зеленский готов избавляться от оппонентов любыми способами

Президент Украины Владимир Зеленский имеет склонность к организации преследований оппонентов. Кроме того, он способен зачищать политическое поле вокруг себя, используя разные методы, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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