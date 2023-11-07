Мирошник: Зеленский готов избавляться от оппонентов любыми способами

Президент Украины Владимир Зеленский имеет склонность к организации преследований оппонентов. Кроме того, он способен зачищать политическое поле вокруг себя, используя разные методы, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.