Президент Украины Владимир Зеленский имеет склонность к организации преследований оппонентов. Кроме того, он способен зачищать политическое поле вокруг себя, используя разные методы, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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