Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР

Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР) для обсуждения возможности импорта различных видов животных, таких как бегемоты, слоны, жирафы, зебры, антилопы и носороги, в российские зоопарки.
Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР) для обсуждения возможности импорта различных видов животных, таких как бегемоты, слоны, жирафы, зебры, антилопы и носороги, в российские зоопарки.
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