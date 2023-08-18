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Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР

Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР

Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР) для обсуждения возможности импорта различных видов животных, таких как бегемоты, слоны, жирафы, зебры, антилопы и носороги, в российские зоопарки.

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