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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыжиков о работе в «Соколе»: «Курс на собственных воспитанников: из 30 наших ребят 28 – казанские!»

Рыжиков о работе в «Соколе»: «Курс на собственных воспитанников: из 30 наших ребят 28 – казанские!»

Клуб выступает в LEON Второй лиге Б. Ранее «Сокол» продавали на Avito. - Были ли колебания при получении приглашения от «Сокола»? Колебаний не было, потому что я знаю спортивного директора Ильяса Минневалиева.

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