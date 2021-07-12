Россиянам указали на ошибку во время пандемии

Люди боятся не чего-то неопределенного, они опасаются доказанных фактов, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.