Слово и дело

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Россиянам указали на ошибку во время пандемии

Россиянам указали на ошибку во время пандемии

Люди боятся не чего-то неопределенного, они опасаются доказанных фактов, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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