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Регионы России

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Александра Игнатова вернулась в большой спорт с серебром на турнире в Токио

Александра Игнатова вернулась в большой спорт с серебром на турнире в Токио

Российская фигуристка Александра Игнатова громко вернулась в большой спорт после полутора месяцев серьёзной подготовки.

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