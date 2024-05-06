Пермяки стали реже продавать дачи и загородные дома

Жители Перми стали реже выставлять на продажу дачи и загородные дома. В марте и апреле 2024 года количество объявлений об их продаже снизилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.
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