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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пермяки стали реже продавать дачи и загородные дома

Жители Перми стали реже выставлять на продажу дачи и загородные дома. В марте и апреле 2024 года количество объявлений об их продаже снизилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.

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