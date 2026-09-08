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Мастер-класс по живописи маслом «Бархатная осень»

Мастер-класс по живописи маслом «Бархатная осень»

Медные, коричневые, бордовые и золотые оттенки создают палитру бархатной осени. Именно в этих насыщенных цветах участники мастер-класса напишут лесной пейзаж, отражающий эстетику уютных прохладных вечеров.

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