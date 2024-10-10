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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»

– Как оцените исход матча? – Позитивно. Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно.

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