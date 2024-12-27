Производители предупредили о подорожании с нового года газированной воды и соков

С начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9% до 15%. Согласно уведомлениям производителей, данные которых приводит газета «Коммерсант», с 1 января цены поднимут компании «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и «Маркет-трейд», а в феврале — «Мултон Партнерс» и «Боржоми».