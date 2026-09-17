Cooking Oil-Powered Plane to Fly Tourists to Antarctica

Imagine flying from South Africa to Antarctica, one of the most remote places on Earth. Then visualize making the journey on a jet powered, partially, by fuel made from left-over cooking oil.
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