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РИА Новый день

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На Урале стартовал второй день голосования – кого выбираем и как проголосовать

На Урале стартовал второй день голосования – кого выбираем и как проголосовать

В Свердловской области в 08:00 открылись избирательные участки – начался второй день голосования. Напомним, что с 18 по 20 сентября в регион одновременно проходят: – выборы депутатов Государственной Думы РФ; – выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; – выборы депутатов представительных органов 35 муниципальных образований.

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