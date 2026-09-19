На Урале стартовал второй день голосования – кого выбираем и как проголосовать

В Свердловской области в 08:00 открылись избирательные участки – начался второй день голосования. Напомним, что с 18 по 20 сентября в регион одновременно проходят: – выборы депутатов Государственной Думы РФ; – выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; – выборы депутатов представительных органов 35 муниципальных образований.
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