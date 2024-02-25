Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...
  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги своей поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий, заявил о «сложной обстановке во многих направлениях»: ВС РФ штурмуют позиции ВСУ, ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору