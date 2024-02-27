В российском плену уже не менее шести бригад ВСУ

Я думаю, что применение пленным найдут, а вот то, что из их рук выбили оружие это очень хорошо.

Юрий Золотарев

Всех укро-пленных, естественно, нужно "просеивать": ярых бандер - в кутузку, а то и к стенке, если замазан кровью гражданских. Остальные пускай работают, восстанавливают всё, что разрушили, и ждут окончания войны. Так было с немцами, так БУДЕТ со всеми фашистами!!