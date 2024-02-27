Украинский омбудсмен сообщил цифру находящихся в плену военнослужащих ВСУ, которая повергла в шок даже киевских политиков, не говоря уже о западных «партнерах» — 28 тысяч человек.
В российском плену уже не менее шести бригад ВСУ
Комментарии
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Виктор Шилин
Я думаю, что применение пленным найдут, а вот то, что из их рук выбили оружие это очень хорошо.
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11 час.
Сергей
повезло хлопцам... лучше быть живым в плену чем свободным в могиле....
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6 час.
Юрий Золотарев
Всех укро-пленных, естественно, нужно "просеивать": ярых бандер - в кутузку, а то и к стенке, если замазан кровью гражданских. Остальные пускай работают, восстанавливают всё, что разрушили, и ждут окончания войны. Так было с немцами, так БУДЕТ со всеми фашистами!!
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3 час.
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