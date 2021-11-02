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Клиенты СберМаркета получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо в Зелёный день

Клиенты СберМаркета получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо в Зелёный день

СберМаркет (6+), сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, присоединяется к Зелёному дню — ежегодной акции, приуроченной ко дню рождению СберБанка.

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