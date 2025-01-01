💍 В Крыму за прошедший год заключили около 11,5 тысячи браков Также в течение 2024 года на полуострове родились почти 15 тысяч детей, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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💍 В Крыму за прошедший год заключили около 11,5 тысячи браков Также в течение 2024 года на полуострове родились почти 15 тысяч детей, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.