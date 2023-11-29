Будущее, которое так и не наступило: каким ученые прошлого видели современный техномир

Так уж устроено, что наше представление о будущем отталкивается от действительности. Если представить каким будет мир через сто лет, то можете не сомневаться, что для потомков ваше видение окажется наивным.
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