Самые значимые для науки события 2024: итоги года

В 2024 году произошло много значимых для науки событий, как хороших, так и плохих. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных происшествиях, достижениях и природных катаклизмах, произошедших за год.
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