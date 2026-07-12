В Подмосковье восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за циклона

Энергетики восстанавливают энергоснабжение на севере Московской области, нарушенное из-за циклона. «Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населённых пунктов на севере Подмосковья», — сообщили «Россети — Московский регион» в Telegram-канале.
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