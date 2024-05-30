Коренной житель. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ® Вопрос на засыпку: какие народы, проживающие на территории Ленинградской области, являются коренными малочисленными? Раньше я полагал, что таких народов в регионе три.
Узбеки с берегов Невы: коренных народов в России стало больше
Комментарии
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ninikooo Митусова
Губернатор Ленобласти и его бурная деятельность по мигрантам- должен стать кандидатом номер один для проверки Дюминым А.Г. Уж больно он занят « не тем делом». До проблем области ему нет никакого дела, он весь « в заботах о мигрантах- наверное, « хорошо отстегивают».
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14 час.
Улена
👍
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13 час.
Sergiy Che
Раньше считалось, что Сергей Альбертович историк спецслужб, а оказалось он просто нацист....
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1 час.
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