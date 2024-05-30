Узбеки с берегов Невы: коренных народов в России стало больше

ninikooo Митусова

Губернатор Ленобласти и его бурная деятельность по мигрантам- должен стать кандидатом номер один для проверки Дюминым А.Г. Уж больно он занят « не тем делом». До проблем области ему нет никакого дела, он весь « в заботах о мигрантах- наверное, « хорошо отстегивают».