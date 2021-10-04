В Совфеде оценили предложение Счетной палаты о ежегодной выплате к школе

Предложение Счетной палаты о снятии ограничений на использование материнского капитала нужно рассматривать с осторожностью, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью "Парламентской газете" .
Предложение Счетной палаты о снятии ограничений на использование материнского капитала нужно рассматривать с осторожностью, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью "Парламентской газете" .
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