Падающие небоскребы и тотальные разрушения: как выглядит землетрясение в Бангкоке. Фоторепортаж

Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли сегодня днем в Мьянме и соседнем Таиланде. Толчки ощущались в крупных городах, включая Бангкок, где введен режим чрезвычайного положения и приостановлена работа аэропортов.
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