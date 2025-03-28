Падающие небоскребы и тотальные разрушения: как выглядит землетрясение в Бангкоке. Фоторепортаж

Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли сегодня днем в Мьянме и соседнем Таиланде. Толчки ощущались в крупных городах, включая Бангкок, где введен режим чрезвычайного положения и приостановлена работа аэропортов.