Депутат рассказала, на сколько в следующем году увеличится МРОТ

По словам Бессараб, показатели подскочат на 17 процентов Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT отметила, важность поэтапного повышения в стране минимального размера оплаты труда.
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