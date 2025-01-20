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Война закончится тогда, когда это решит сделать Москва

Война закончится тогда, когда это решит сделать Москва

Киев не может требовать гарантий Только Россия может выдвигать условия по обеспечению гарантий безопасности в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет издание InfoBRICS.

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