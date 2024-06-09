Французские лётчики – в небе бывшей Украины?

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине появившиеся в 1990 году истребители Mirage модификации 2000-5.
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