Мошенники выманили у матери погибшего бойца 6 млн рублей

В Копейске мошенники обманули 66-летнюю мать погибшего бойца СВО, выманив у неё 6 млн рублей. Сначала женщине позвонили якобы из правительства, пообещав выплату за сына, а затем «спасали» её деньги, представившись сотрудниками спецслужб.
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