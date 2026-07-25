Мошенники выманили у матери погибшего бойца 6 млн рублей

В Копейске мошенники обманули 66-летнюю мать погибшего бойца СВО, выманив у неё 6 млн рублей. Сначала женщине позвонили якобы из правительства, пообещав выплату за сына, а затем «спасали» её деньги, представившись сотрудниками спецслужб.