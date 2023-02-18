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Никитенко: Большой Серпухов станет самым крупным наукоградом в России

Никитенко: Большой Серпухов станет самым крупным наукоградом в России

РИАМО - 18 фев. Объединенный городской округ Серпухов станет самым крупным по площади и численности населения муниципальным образованием со статусом наукограда в Российской Федерации, рассказал Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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