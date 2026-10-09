Ректор главного уральского вуза избавился от конкурента

Первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета (УрФУ) Даниил Сандлер, который был одним из претендентов на пост ректора наряду с Ильей Обабковым, покинул свою должность в связи с истечением срока действия трудового договора в октябре 2026 года.
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