Ректор главного уральского вуза избавился от конкурента

Первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета (УрФУ) Даниил Сандлер, который был одним из претендентов на пост ректора наряду с Ильей Обабковым, покинул свою должность в связи с истечением срока действия трудового договора в октябре 2026 года.