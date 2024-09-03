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МИД Украины пригрозил Монголии последствиями за отказ арестовать Путина

МИД Украины пригрозил Монголии последствиями за отказ арестовать Путина

Министерство иностранных дел Украины пригрозило Монголии последствиями за то, что власти этой страны не арестовали президента Владимира Путина во время его визита в республику.

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