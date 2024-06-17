Таиланд предложил помочь Украине восстановить продуктивность земель

Подключится к решению проблемы восстановления продуктивности земель сельскохозяйственного назначения Украины готов Таиланд, заявил вице-министр иностранных дел азиатской страны Рат Чаличанпо, 17июня текст речи по результатам конференции по Украине в Швейцарии опубликован на официальном сайте МИД Таиланда.