Овечкин побил «вечный» рекорд НХЛ

Vladimir Lioubimcev

Овечкин уже 20 лет живет и играет в США, является капитаном американской хоккейной команды. При чем тут Россия? ХВАТИТ УЖЕ НАМ ТАЛДЫЧИТЬ ПРО ОВЕЧКИНА!! Пусть о нем орут и пишут те, где он находится. А У РОССИЯН СЕЙЧАС ДРУГИЕ ГЕРОИ!! НЕ ОВЕЧКИН - ТОЧНО!!