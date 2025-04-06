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Овечкин побил «вечный» рекорд НХЛ

Овечкин побил «вечный» рекорд НХЛ

Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Вчера, 5 апреля, он повторил достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, , чей рекорд продержался 26 лет, а уже сегодня, 6-го числа, преодолел его, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Овечкин уже 20 лет живет и играет в США, является капитаном американской хоккейной команды. При чем тут Россия?  ХВАТИТ УЖЕ НАМ ТАЛДЫЧИТЬ ПРО ОВЕЧКИНА!! Пусть о нем орут и  пишут те, где он находится.   А У РОССИЯН СЕЙЧАС  ДРУГИЕ ГЕРОИ!!       НЕ ОВЕЧКИН - ТОЧНО!!
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