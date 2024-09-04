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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янг вышел в финал US Open в миксте. Он проводит последний турнир в карьере

Янг вышел в финал US Open в миксте. Он проводит последний турнир в карьере

Дональд Янг вышел в финал US Open в миксте с Тэйлор Таунсенд. В полуфинале они обыграли Рохана Бопанну и Алдилу Сутьяди (8) и теперь поборются за титул с Андреа Вавассори и Сарой Эррани (3).

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