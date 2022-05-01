Миниатюры. Чиновник

… Была глубокая ночь, тишина безграничная, а я не спал, нет… работал как проклятый, и вдруг слышу голос… тихий такой, странный, звенящий, мол, иди сюда, Дмитрий, подойти ко мне скорее! И я понял: это голос оракула в голове моей звучит, ведь вокруг никого – дом спит, люди спят, мир отдыхает после трудодня, а я работаю! Работаю! Встал и пошёл… голос повёл меня по коридору и прямо в подъезд, мол, Дмитрий, открой дверь… открой скорее, Дмитрий! Посмотрел в глазок – никого, и, повинуясь голосу оракула, дверь открыл, а там… чемодан стоит, и из него бумажечки зелёные так и топорщатся, так соблазнительно выпирают! Кричу в подъезд, вниз-вверх по этажам с чемоданом бегаю: «кто вещи забыл, чьи вещи?»… - Так, это невозможно больше слушать, подсудимый, ещё раз задаю вопрос: вину признаёте? Автор: Анна Ви Источник: https://litclubbs.