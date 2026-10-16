Спорткар получил новый угловатый дизайн Tesla представила новый Roadster, устроив эффектное шоу с разгоном по вертикали, прыжками, переворотами в воздухе и мягкими посадками.
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