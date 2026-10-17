В Самаре перед судом предстанет 30-летний внук пенсионерки, который после освобождения из мест лишения свободы вынес из её квартиры телевизор стоимостью около 10 тыс.
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