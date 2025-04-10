Дайджест дня: доработанный Scenic, колеса Атома и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический паркетник Renault Scenic E-Tech дебютировал осенью 2023 года и уже подвергся небольшой модернизации.
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