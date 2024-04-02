Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

Какие времена — такие и дипломатические отношения между странами.  В сравнительно недалёкие во временном отношении, но уже бесконечно дальние в отношении геополитическом в первые годы правления Путина тогдашний американский посол в РФ так достал Кремль своими бесконечными поучениями, что его просто перестали куда-нибудь приглашать.

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