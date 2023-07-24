В Хабаровске проведут экспресс-тестирования на вирусный гепатит С и ВИЧ

28 июля 2023 года с 17:00 до 20:00 Краевой Центр "Анти-СПИД" совместно с Хабаровским краевым отделением "Российский Красный Крест" организуют выездную бесплатную акцию экспресс-тестирования на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию на набережной реки Амур в районе Речного вокзала.