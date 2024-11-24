В главном корпусе УрФУ восстановят большой чертёжный зал под самой крышей. Когда-то под крышей здания проходили практические работы для инженеров, а сегодня проводят лекции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В главном корпусе УрФУ восстановят большой чертёжный зал под самой крышей. Когда-то под крышей здания проходили практические работы для инженеров, а сегодня проводят лекции.
Свежие комментарии