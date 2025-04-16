Прогноз цен на яйца к Пасхе: падение или рост Юлия ЧелкановаЦены на яйца к Пасхе остаются стабильными благодаря жесткому контролю со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и высокому уровню конкуренции на рынке.