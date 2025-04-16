Каково значение Великого, или Чистого четверга: что можно есть и чего нельзя делать Алёна ЮрьеваЧистый, или Великий, четверг в 2025 году выпадает на 17 апреля и становится ключевым днем Страстной седмицы.
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