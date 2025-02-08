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Пушилин заявил о надежде на стабилизацию в Горловке после освобождения Дзержинска

Пушилин заявил о надежде на стабилизацию в Горловке после освобождения Дзержинска

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду на «спокойствие» в Горловке после освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) и дальнейшего продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ.

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