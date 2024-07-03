После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

До начала спецоперации нам ежегодно показывались умопомрачительные новинки ВПК, танки Т-14 на базе "Арматы", истребители Су-57, обещали противоспутниковые лазеры и "оружие на новых физических принципах".
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