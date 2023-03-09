В Выборгском районе игра четырехлетней девочки и ее пятилетнего брата закончилась ножевым

Ребенок в тяжелом состоянии. Инцидент произошел по недосмотру родителей. В среду, 8 марта, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что пятилетний мальчик был госпитализирован с ножевым ранением в тяжелом состоянии.