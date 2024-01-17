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Южная Корея провела учения с США и Японией после ракетного пуска КНДР

Военные Южной Кореи, США и Японии провели совместные учения, в которых задействовали американский атомный авианосец для отработки борьбы с ракетной угрозой со стороны КНДР, сообщил Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

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