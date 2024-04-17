Красиво завязанный узел войны в секторе Газа, или можно ли остановить войну

Вот уже несколько дней в прессе идёт полемика по вопросам взаимоотношений Израиля и Ирана. Журналисты, политологи, эксперты пытаются понять, что же происходит в Израиле и Иране, и почему так остро стоит вопрос о начале пусть не мировой, но новой региональной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии