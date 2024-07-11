Райан Рейнольдс считает "Дэдпул-3" лучшим фильмом, в котором он когда-либо снимался

Актер Райан Рейнольдс считает, что "Дэдпул 3" - лучший фильм, в котором он снялся. Это подтверждается его словами о том, что участие в этом фильме стало особенным благодаря работе со старым другом Хью Джекманом, сыгравшим роль Росомахи.