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Самсонов о 2-м матче «Вашингтона» с «Монреалем»: «Овечкин был заметен, удивляешься, насколько он физически доминирует. Был поединок вратарей, Томпсон выручил команду»

«КЭпиталс» одержали победу со счетом 3:1 во 2-м матче первого раунда Кубка Стэнли (2-0 в серии).  «Не сказал бы, что у Александра была в этот раз неудачная игра.

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