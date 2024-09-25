Политика как он...
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Политика как она есть

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  • alik3456 Джексон
    Видимо в кремле ещё остались родственники англосаксов...Путин сообщил об ...
  • Boris Voronin
    ВОПРОС: ПОЧЕМУ так долго ждали с НОВОЙ ядерной доктриной??? ДАВНО было ПОРА указать место англосаксам!!!Путин сообщил об ...
  • Evgenija Palette
    Да там не столько сама Загитова, СКОЛЬКО ЕЕ САТЕЛЛИТЫ... ЗУБ ГОРИТ - ПОСКОРЕЕ РАСПИЛИТЬ МИЛЛИОНЫ...«А жирно не будет...

Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН

Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Париж в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН.

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