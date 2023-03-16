Вучич объяснил появление сербского оружия в горячих точках

REUTERS/Johanna Geron Сербия продолжит производить оружие и продавать его разрешенным покупателям. Но орудия и боеприпасы попадают в горячие точки, потому что враждующие стороны не воюют дамскими сумочками, заявил президент Сербии Александр Вучич.
REUTERS/Johanna Geron Сербия продолжит производить оружие и продавать его разрешенным покупателям. Но орудия и боеприпасы попадают в горячие точки, потому что враждующие стороны не воюют дамскими сумочками, заявил президент Сербии Александр Вучич.
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