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Вучич объяснил появление сербского оружия в горячих точках

Вучич объяснил появление сербского оружия в горячих точках

REUTERS/Johanna Geron Сербия продолжит производить оружие и продавать его разрешенным покупателям. Но орудия и боеприпасы попадают в горячие точки, потому что враждующие стороны не воюют дамскими сумочками, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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