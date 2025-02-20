Конгрессмены США призвали Рубио продлить СНВ-3 с Россией

Несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с письмом, в котором выразили необходимость продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, пишет Reuters.
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